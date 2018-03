Snowboard, Moioli rinvia conquista Cdm

ROMA, 3 MAR - Michela Moioli, fresca campionessa olimpica di snowboardcross, deve rimandare l'appuntamento con la Coppa del mondo. A la Molina, in Spagna, la lombarda è incappata in una giornata storta e si fermata ai quarti, lasciando sul terreno un pò del suo enorme vantaggio nella classifica generale. Proseguono invece Raffaella Brutto e Sofia Belingheri, rispettivamente 4/a e 6/a. Moioli mantiene comunque largamente il pettorale giallo di leader con 6810 punti, davanti alla francese Chloe Trespeusch con 5890 e all'altra francese Charlotte Bankes a 5600. La prossima tappa della Coppa di snowboardcross si terrà a Mosca, nel prossimo fine settimana, quindi la finale di Veysonnaz, per l'assegnazione del trofeo. In campo maschile, Emanuel Perathoner trova il terzo podio della carriera in coppa Finale complessa per l'altoatesino dell'Esercito: partito male, ha recuperato fino alla terza posizione, quindi è caduto ma è stato rapido a rialzarsi e a conquistare comunque la terza piazza.