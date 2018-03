Test Qatar: Zarco davanti, Rossi secondo

ROMA, 3 MAR - E' del francese Johann Zarco (Yamaha Tech 3) il miglior tempo (1:54.029) dell'ultima giornata di test invernali pre-campionato sul circuito di Losail che il 18 marzo ospiterà il Gp del Qatar, prima prova del Motomondiale 20182. Un'altra Yamaha, quella ufficiale di Valentino Rossi, occupa il secondo posto (+0.247), mentre il terzo tempo è stato realizzato da Andrea Dovizioso con la Ducati (+0.302). Rossi è stato anche protagonista di una scivolata ma senza conseguenze se non per la moto, costringendolo a usarne una sola nel resto della sessione. Niente prove per il leader di ieri, Andrea Iannone, fermato da una indisposizione con febbre alta, mentre è tornato a farsi vedere Maverick Vinales, quinto con la Yamaha (+0.442) appena davanti a Marc Marquez (+0.562). Nono tempo per Jorge Lorenzo (+0.663), con la seconda Ducati ufficiale, ma meglio di lui ha fatto anche Danilo Petrucci, in sella alla Ducati Pramac.