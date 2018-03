Ciclismo: Mondiali pista, bronzo azzurre

ROMA, 3 MAR - Quinta medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista in corso in Olanda, ad Apeldoorn. Le azzurre Maria Giulia Confalonieri e Letizia Paternoster hanno conquistato il bronzo nella madison donne, detta anche 'americana'. L'oro è stato vinto dalla Gran Bretagna, l'argento all'Olanda. La 24enne Confalonieri, lombarda, e la 18enne trentina Paternoster sono riuscite a rimanere sempre con le migliori e a raccogliere punti quasi ad ogni volata, portando a casa il terzo bronzo azzurro di questa manifestazione.