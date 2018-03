Sci: slalom Kranjska, in testa Hirscher

KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 4 MAR - L'austriaco Marcel Hirscher e' al comando in 52.26 anche della prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Kranjska Gora. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 53.08 e terzo lo svedese Andre Myhrer in 53.25. Miglior azzurro e' il trentino Stefano Gross, 7/o in 54.00 seguito in ottava posizione, su una pista molto selettiva e dal fondo gelato, dall'altoatesino Manfred Moelgg in 54.12. Hirscher è ad un passo dalla coppa di speciale e soprattutto alla settima coppa del mondo consecutiva.