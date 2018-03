Sci: Hirscher vince coppe mondo e slalom

KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 4 MAR - Il campione austriaco Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciali di Kranjska Gora, conquistando la sua quinta coppa di speciale e soprattutto la sua settima coppa del mondo consecutiva. Un record. Hirscher, in 1.49.22, ha preceduto il norvegese Henrik Kristoffersen (1.50.44) e lo svizzero Ramon Zenhnhaeusern (1.50.83). Miglior azzurro, settimo in 1.51.73, e' Manfred Moelgg. Poi c'e' Stefano Gross, decimo in 1.52.13. Quando mancano sei gare alla fine stagione, Hirscher con 1.494 punti ha infatti un vantaggio tale che nessun rivale puo' raggiungerlo. Solo Kristoffersen con 1.205 punti potrebbe teoricamente farlo ma il norvegese gareggia solo in slalom gigante e nello speciale, e dunque ha a disposizione solo due delle sei gare ancora in calendario. La prossima tappa di coppa del mondo, la penultima, e' a Kvitfjell, in Norvegia: sabato discesa e domenica superG.