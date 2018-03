Astori: Malagò, non fare illazioni

ROMA, 4 MAR - "Invito tutti a non lasciarci trasportare a nessuna illazione e speculazione. Nessun medico sulla faccia della terra vi potrà mai dire che c'è un rimedio certo e categorico sul rischio di una morte improvvisa come questa. Poi ci sarà un'autopsia e si accerteranno situazioni create". Così il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, commentando il decesso di Davide Astori avvenuto in nottata nel ritiro della Fiorentina a Udine.