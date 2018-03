Aci Sport premia i campioni siciliani

ROMA, 4 MAR - E' stata una grande festa dell'automobilismo la Premiazione dei Campioni Siciliani ACI Sport, la Cerimonia che la Delegazione Sicilia ha organizzato e dedicato ai migliori protagonisti delle quattro ruote del 2017 e che ha dato ufficialmente il via al 2018 dell'Automobilismo e del Karting. A fare gli onori di casa il Delegato Regionale ACI Sport Armando Battaglia, che insieme allo staff che rappresenta la Federazione in Sicilia e con la collaborazione dell'Ac Acireale presieduto da Angelo Pennisi, ha ottimizzato ogni particolare. Ospite d'Onore il Presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani che si è congratulato con tutti i vincitori e con tutti i protagonisti della serata, apprezzando la proverbiale passione della Sicilia. ''Il lavoro della Federazione guarda con fiducia sempre crescente ad una regione che vanta alti numeri ed un eccellente livello di piloti, molti dei quali giovani talenti. Lo sguardo è rivolto anche sugli impianti sui quali speriamo che si torni a correre al più presto in Sicilia"