Ciclismo: Mondiali pista, Italia è 2/a

APELDOORN (OLANDA), 4 MAR - Chiusura senza medaglie per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista. Oggi erano in gara Letizia Paternoster nella corsa a punti e la coppia Liam Bertazzo-Simone Consonni nell'americana. L'azzurra ha messo in mostra talento e ha provato a fare la gara sprintando e raccogliendo punti in 6 volate. Ma ha perso il momento giusto per agganciarsi ai treni che hanno portato le prime a guadagnare un giro. Così ha chiuso 11/a. Il titolo è andato alla dominatrice di questi Mondiali, l'olandese Kirsten Wild, 3 ori per lei in tutto, davanti all'americana Jennifer Valente e la canadese Jasmin Duehring. Nel Madison Liam Bertazzo e Simone Consonni hanno raccolto 10 punti e non sono mai stati in lotta per il podio. Oro ai tedeschi Roger Kluge e Theo Reinhardt, davanti a spagnoli e australiani. Il medagliere finale vede l'Italia 2/a alla pari con Australia, Germania e Gran Bretagna, alle spalle dell'Olanda. Il bilancio azzurro è di 6 medaglie (1 oro, 1 argento e 4 bronzi) e belle sensazioni in vista di Tokyo 2020.