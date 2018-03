Pallanuoto: Pro Recco vince Coppa Italia

BARI, 4 MAR - L'atto finale della Coppa Italia 2018 di pallanuoto non regala colpi di scena: la Pro Recco conquista il trofeo battendo il Brescia per 7-5 nello Stadio del Nuoto di Bari. Lo fa con una partita magistrale in fase difensiva, sempre davanti nel punteggio agli avversari. Per il club biancoceleste è la sesta Coppa Italia consecutiva, e la 13/a da esporre in bacheca. Ma a fine partita il portiere di Recco (e della nazionale) Stefano Tempesta, pur essendo felice non se l'è sentita di festeggiare più di tanto. "Più gli anni passano e più i trofei sono importanti perché non sai mai se avrai l'opportunità di vincerne un altro - ha spiegato Tempesti -. Siamo arrivati a questa partita pronti per soffrire e infatti c'è stata una differenza di espulsioni quasi doppia, ma l'avevamo preparata bene e il risultato ci ha premiato. Ma oggi purtroppo è una giornata triste per lo sport italiano - ha aggiunto riferendosi alla scomparsa di Astori - ed è difficile comprendere come possano succedere questi avvenimenti".