Boxe: Mondiale massimi Wbc, vince Wilder

NEW YORK, 4 MAR - Deontay Wilder 'The Bronze Bomber' è sopravvissuto ad una raffica di pugni sferrati da Luis Ortiz, poi ha messo l'avversario al tappeto al decimo round, conservando così per la settima volta il suo titolo di campione mondiale dei pesi massimi WBC. Il match, uno dei più attesi della stagione, si è svolto al Barclays Center di Brooklyn, a New York. Degno rivale del campione dell'Alabama, Ortiz ha reso difficile la vita al rivale negli ultimi round, dopo una serie di scambi. Anche dopo il knockdown di Ortiz al 5/o round, l'incontro sembrava andare ancora a favore del cubano. Nel settimo, Wilder è apparso esausto e infatti a fine round ha barcollato fino al suo angolo e sembrava che la fine fosse vicina. Invece ha poi chiuso il 9/o round con due destri potenti seguiti da una serie di combinazioni che hanno fatto da preludio alla caduta di Ortiz nel 10/o round.Sono bastati 55 secondi perché un uppercut di destro lo mandasse definitivamente a tappeto. Il record di Wilder è di 40 vittorie su 40 incontri, con 39 ko.