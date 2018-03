Atletica: Mondiali indoor, ecco i record

BIRMINGHAM (GRAN BRETAGNA), 4 MAR - Un record italiano per chiudere i Mondiali Indoor di atletica a Birmingham. A realizzarlo è la 4x400 femminile: Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso, Chiara Bazzoni e Maria Enrica Spacca. Le azzurre sono quinte con 3:31.55, migliorando il precedente priimato nazionale di 3:31.99, del 2014. Dopo il sesto posto sul traguardo, il quartetto italiano avanza per la squalifica della Giamaica. Gli Usa trionfano in 3:23.85 su Polonia (3:26.09) e Gran Bretagna (3:29.38). Nella finale dei 3000 metri l'azzurro Yassin Bouih è 11/o con 8:20.84 in una gara tattica vinta dall'etiope Yomif Kejelcha. L'ultima sfida su pista è da record mondiale per la 4x400 della Polonia (Karol Zalewski, Rafal Omelko, Lukasz Krawczuk, Jakub Krzewina) in 3:01.77, battendo gli Usa. Una gara di asta durata tre ore premia il francese Renaud Lavillenie con il terzo titolo. La rappresentante del Burundi Francine Niyonsaba fa il bis negli 800 metri. L'Italia è nel medagliere con lo splendido bronzo di Alessia Trost nell'alto donne.