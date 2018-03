Beach Volley:Nicolai-Lupo sono d'argento

FORT LAUDERDALE (USA), 4 MAR - Nel Major di Fort Lauderdale, torneo 5 stelle del World Tour di beach volley, gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno conquistato la medaglia d'argento, battuti in finale dai padroni di casa statunitensi Lucena-Dalhausser (21-12, 21-17). Nella gara che valeva il primo posto i vice campioni olimpici non sono riusciti ad esprimersi sullo stesso livello degli avversari. Dopo un primo set comandato dagli ameriani, i ragazzi di Matteo Varnier hanno tentato di reagire nel secondo, ma Lucena-Dalhausser alla lunga hanno prevalso. La sconfitta in finale, l'unica della competizione, non cancella comunque le ottime cose mostrate da Nicolai e Lupo, considerando che l'evento statunitense rappresentava l'esordio stagionale. Grazie al secondo posto nel torneo 5 stelle, classe più alta per una tappa del World Tour, Nicolai-Lupo hanno eguagliato il proprio miglior risultato in un Major: 2 posto nel 2017 a Porec (Croazia).