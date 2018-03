Oscar 2018: premio anche per Kobe Bryant

ROMA, 5 MAR - C'è spazio anche per il grande basket nella serata degli Oscar. Nella sezione 'Corti animati' infatti il premio è stato assegnato a Kobe Bryant, star assoluta della Nba, ex gloria dei Lakers. Il campione è stato premiato per 'Dear basketball' la lettera con cui salutava i compagni e i tifosi, annunciando il suo ritiro dall'attività agonistica e dichiarando il suo amore totale per il basket. La lettera è stata poi trasformata in cartone, disegnato da Glenn Keane ed ha trionfato a Hollywood. Bryant è apparso commosso ma anche a suo agio nella grande cornice della notte degli Oscar.