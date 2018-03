Doping, rapporto inchioda Wiggins

LONDRA, 5 MAR - Dopo anni di sospetti, su di lui e sull'improvvisa fioritura del ciclismo britannico nelle corse a tappe, un rapporto sembra inchiodare alla vergogna del doping sir Bradley Wiggins: accusato d'aver barato, assieme alla sua squadra - il Team Sky - per vincere il Tour 2012. L'accusa, ripresa dai media britannici, viene dal comitato parlamentare costituito a Westminster per indagare sul doping nello sport. In un rapporto si sostiene che, al Tour 2012, Team Sky superò "una linea etica" sfruttando il sistema dell'esenzione terapeutica -grazie a una diagnosi di comodo di asma- solo per far assumere a Wiggins un farmaco a base di corticosteroidi utile in realtà a "migliorarne il rapporto peso potenza in vista della competizione". Un trucco di cui l'atleta "beneficiò in termini di performance durante la corsa". Wiggins tuttavia nega d'aver assunto qualunque farmaco se non "per usi medici", mentre Sky parla di un rapporto basato su "fonti anonime e potenzialmente calunniose".