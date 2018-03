Nba, Toronto vola in classifica a est

ROMA, 5 MAR - Sorride la notte Nba ai Toronto Raptors, che battono per 103-98 i Charlotte Hornets e volano sempre più in alto nella classifica della Eastern Conference. Da vicino inseguono gli Indiana Pacers, che si prendono il secondo posto dopo aver messo ko in trasferta i Washington Wizards con il punteggio di 98-95. Notte amara invece per Philadelphia costretta a cedere le armi per 118-110 in casa dei Milwaukee Bucks. Ottava sconfitta consecutiva fuori casa per i Brooklyn Nets, battuti dai Los Angeles Clippers 123-120. Nelle altre partite giocate questa notte, da segnalare la vittoria al suono della sirena per gli Atlanta Hawks sui Phoenix Suns per 113-112.