Golf, Mickelson trionfa in Messico

ROMA, 05 MAR - Vittoria leggendaria per Phil Mickelson. A Città del Messico il 47enne di San Diego (California) trionfa nel WGC Championship di golf, il primo dei quattro tornei del World Golf Championships (mini circuito mondiale). Un epilogo strepitoso per l'americano (il 43° nel PGA Tour), che ha battuto alla prima buca del play-off il connazionale Justin Thomas (nuovo n.2 al mondo), autore di una grande rimonta. Tra i migliori giocatori della sua generazione, Mickelson torna a vincere un torneo dopo un digiuno lungo 5 anni. L'ultimo acuto dell'atleta a stelle e strisce, prima dell'impresa firmata sul green del Club de Golf Chapultepec (par 71), risaliva al luglio 2013. Quando "Lefty" (questo il suo soprannome per lo swing mancino) si aggiudicò l'Open Championship 2013 (uno dei 4 major di golf, l'unico che si disputa al di fuori degli Usa) vincendo a Muirfield (Scozia).