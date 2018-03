Oscar: Kobe Bryant ringrazia moglie

LOS ANGELES, 5 MAR - "Gianna, ti amo con tutto il cuore", queste le parole in italiano di Kobe Bryant rivolte alla moglie durante il discorso di ringraziamento per avere ottenuto l'Oscar per il miglior corto animato con Dear Basketball. Kobe Bryant, campione di basket cresciuto in Italia, era stato accusato nel 2003 di stupro da una cameriera dell'hotel dove alloggiava a Park City ma la vicenda si era risolta e archiviata senza arrivare in tribunale e a quanto pare è stata archiviata anche dai membri dell'Academy, molto attenti a non nominare o premiare personaggi coinvolti in vicende di molestie o violenza sulle donne.