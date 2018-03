Astori: prosegue omaggio tifosi

FIRENZE, 5 MAR - Firenze si è risvegliata sotto la pioggia ma soprattutto con il cuore gonfio nel ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso prematuramente mentre era in ritiro con la squadra ad Udine. La processione dei tifosi, iniziata ieri davanti allo stadio, sta continuando incessante anche dalle prime ore di questa mattina: in tanti hanno portato e stanno portando sciarpe, mazzi di fiori, bandiere, maglie, striscioni in omaggio al capitano. Non mancano ricordi e cimeli anche di altri club, come quelli dell'Empoli, del Torino e anche di società straniere. Tanti anche i biglietti e i messaggi affissi sulle cancellate dello stadio. Diego e Andrea Della Valle da ieri sera si trovano a Firenze, riuniti con gli altri dirigenti viola, in attesa degli esiti dell'autopsia in corso ad Udine, per poi valutare il da farsi.