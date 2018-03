Ranking Atp, Fognini 19/o

ROMA, 5 MAR - Fabio Fognini si conferma numero uno azzurro nella classifica del tennis mondiale: con il titolo conquistato a San Paolo il 30enne ligure risale ancora di una posizione, portandosi al numero 19. Alle sue spalle perde due posti Paolo Lorenzi, 55/o, mentre è stabile Andreas Seppi al numero 62. Al comando della classifica resiste lo svizzero Roger Federer, che ha 600 punti di vantaggio sullo spagnolo Rafael Nadal. Sul gradino più basso del podio rimane il croato Marin Cilic con in scia il bulgaro Grigor Dimitrov e poi il tedesco Alexander Zverev. Il trionfo ad Acapulco consente all'argentino Juan Martin Del Potro di salire in 8/a posizione. Per quanto riguarda la classifica femminile la romena Simona Halep resta al comando davanti alla danese Caroline Wozniacki, terza la spagnola Garbine Muguruza. Camila Giorgi è sempre la prima delle azzurre: la marchigiana guadagna una posizione e risale al n.60. Grazie al successo nel Wta125k di Indian Wells Sara Errani si porta al n.93.