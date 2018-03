Matuidi, a Londra per segnare e vincere

TORINO, 5 MAR - A Londra mercoledì "non sarà semplice, ma a Torino abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà il Tottenham". C'è realismo ma anche buone sensazioni nelle parole di Blaise Matuidi, centrocampista francese della Juventus a due giorni dalla sfida di ritorno degli ottavi di Champions: "Il Tottenham è una squadra che gioca bene, arriva da un buon periodo in campionato e ha fatto ottime cose in Champions League, compresa la gara di andata contro di noi - ha spiegato - andiamo a Londra per vincere e per segnare". La speranza dei bianconeri è potere di nuovo contare su Higuain, che "sta recuperando nel migliore dei modi. Speriamo - conclude il francese - che domani possa essere in viaggio con noi".