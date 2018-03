Nba, Cavs e Spurs tornano al successo

ROMA, 6 MAR - Il ritorno alla vittoria dei Cleveland Cavaliers, spinti da un grande Lebron James, è il dato principale del turno Nba giocato nella notte. I Cavs hanno vinto agevolmente contro i Detroit Pistons per 112-90, con 31 punti a segno per James. Ritorno alla vittoria nella notte anche per i San Antonio Spurs, che hanno superato di misura con il punteggio di 100-98 i Memphis Grizzlies. Continuano a macinare buoni risultati gli Indiana Pacers, vincenti anche stanotte, un pò inaspettatamente, contro i Milwaukee Bucks per 92-89. Nelle altre partite, da segnalare i successi esterni di Portland ai danni dei Los Angeles Lakers per 108-103, e dei Boston Celtics contro i Chicago Bulls per 105-89.