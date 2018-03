Golf, 4 azzurri in gara a Indian Open

ROMA, 06 MAR - L'Italgolf riparte dall'Hero Indian Open (8-11 marzo). Poker di azzurri nel torneo in combinata tra European Tour e Asian Tour. Al DLF G&CC (par 72) di New Delhi scenderanno in campo Matteo Manassero (che lo scorso anno ha ottenuto un brillante 3/o posto), Renato Paratore, Edoardo Molinari e Nino Bertasio. Un quartetto di tutto rispetto che andrà a caccia del primo successo stagionale. La spedizione azzurra dovrà fare i conti con un field dal livello eccellente composto, tra gli altri, anche dal danese Thomas Bjorn, capitano della squadra europea alla prossima Ryder Cup di Parigi. Ma soprattutto con i tantissimi giocatori di casa che nelle ultime 3 edizioni hanno sempre conquistato il trofeo tra le mura amiche. Chawrasia, dopo aver vinto le ultime due rassegne, punta al tris.