Astori: minuto raccoglimento a S. Marino

SAN MARINO, 6 MAR - Anche la Federcalcio di San Marino esprime cordoglio per la morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori: per commemorarlo e in segno di rispetto, nelle partite di stasera e domani della 19/a giornata di campionato, sarà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi. "Alcuni eventi - si legge, in una nota della Federazione - non hanno confini o territori esclusivi, sono di tutti e tutti devono far riflettere e pensare. Affinché quanto accaduto domenica scorsa a Udine a Davide Astori non sia dimenticato, non oggi, a 48 ore dall'accaduto, né mai".