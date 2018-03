Oltre 1000 ore live F1 e MotoGp su Sky

MILANO, 6 MAR - Oltre mille ore di racconto live in 9 mesi, tra gare, speciali e approfondimenti per la stagione dei motori su Sky che prenderà il via nel fine settimana del 18 marzo con il mondiale di MotoGp e, sette giorni più tardi, con il primo Gp di F1. In tutto saranno 40 le gare in diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla scorsa stagione, con una novità tecnologica: per la prima volta la F1 (di cui Sky ha i diritti fino al 2020) sarà trasmessa in 4K HDR grazie a Sky Q. Delle 21 gare, 17 saranno in esclusiva live su Sky Sport F1, tra cui i primi 13 della stagione, e 4 anche in chiaro su TV8: quelli di Italia (l'unico visibile sulla Rai), Stati Uniti, Messico e Brasile. I Gp europei da quest'anno inizieranno alle 15.10. Dei 19 appuntamenti della MotoGp (e delle classi, Moto2 e Moto3), 11 saranno in esclusiva live su Sky Sport MotoGP e 8 anche su TV8 (Argentina, Americhe, Italia, Catalunya, Repubblica Ceca, Austria, San Marino e Riviera di Rimini e Comunità Valenciana).