Ciclismo: Tirreno, Froome contro tutti

ROMA, 6 MAR - Sarà una Tirreno-Adriatico davvero di lusso, quella che scatterà domani da Lido di Camaiore, con una crono di 21,5 km, e si concluderà il 13 marzo con un'altra sfida contro il tempo lunga solo 10 km, a San Benedetto del Tronto. La 'Corsa dei due mari' quest'anno taglia il traguardo delle 53 edizioni e propone al via i più grandi nomi del ciclismo mondiale: dall'inglese Chris Froome all'olandese Tom Dumoulin e poi ancora Vincenzo Nibali, il colombiano Rigoberto Uran, il francese Romain Bardet, Fabio Aru, l'australiano Richie Porte, lo spagnolo Mikel Landa, quindi Lopez, Adam Yates, Dennis e Thomas, in lotta per la vittoria finale. Il tricampione del mondo Peter Sagan, il belga Greg Van Avermaet, il polacco Michal Kwiatkowski, il belga Philippe Gilbert, Ulissi, Boasson Hagen, Gaviria, Cavendish, Ewan e Matthews, andranno invece in cerca di una vittoria di tappa. Gli organizzatori di Rcs sport-La Gazzetta dello Sport hanno radunato il meglio del meglio, con 154 corridori al via, in rappresentanza di 22 squadre.