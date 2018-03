Ciclismo:Tirreno,Froome "voglio vincere"

ROMA, 6 MAR - "Ne è passato di tempo da quando gareggiai per l'ultima volta in Italia, credo fosse ai Mondiali di Firenze, nel 2013. Negli ultimi anni mi sono concentrato più sul Tour e il mio programma di allenamenti era tarato sulla corsa francese. Sempre nel 2013 partecipai alla Tirreno-Adriatico, piazzandomi alle spalle di Nibali. Adesso sono qua per vincerla". Così Chris Froome, alla vigilia della partenza della 'Corsa dei due mari', a Lido di Camaiore. "La condizione alla vigilia di questa gara è sempre un punto di domanda - aggiunge Vincenzo Nibali -. Un problema a inizio stagione ha ritardato la mia preparazione. Mi presento al via in punta di piedi, non ho grandi ambizioni. Vedremo giorno dopo giorno cosa potrò fare". "Sarà una Tirreno-Adriatico diversa per me - le parole del campione del mondo., Peter Sagan -. In passato avevo corso di più prima di questa gara, incluso in Qatar, Oman o Argentina. Il mio programma è cambiato, anche se non di molto. Questa gara è il vero inizio, penso alla classifica a punti".