F1: Alfa Sauber, Calderon test driver

ROMA, 6 MAR - La scuderia Alfa Romeo Sauber ha annunciato di aver nominato test driver per la stagione 2018 di F1 la colombiana Tatiana Calderon. Ventiquattro anni, pilota del campionato Gp3 dal 2016, la giovane era già sotto contratto con la Sauber già dall'anno scorso con l'incarico di sviluppare la monoposto, ma ora è stata 'promossa' ad un ruolo più importante nel team di Hinwil, dove lavorerà al simulatore per la comparazione dei dati raccolti in pista ma sarà anche coinvolta nel lavoro sul posto durante i weekend di gara. A questo impegno, alternerà quello in pista nella Gp3.