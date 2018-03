Malagò, derby? Se Milan e Juve avanti...

ROMA, 6 MAR - "Se il Milan andasse in finale di Europa League e la Juventus andasse in finale di Champions, Milan-Inter quando si giocherebbe? Diciamo che questa è l'unica variabile che non ha soluzione però è come nella vita:porsi il problema di avere la possibilità di fare due bellissime cose". Lo dichiara il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riferendosi alle chance di proseguire il cammino europeo del Milan ma anche quello della Juventus in Champions che in caso di eventuale finale comporterebbe il posticipo della finale di Coppa Italia, ora programmata per il 9 maggio. "Fasciamoci la testa nel momento quando eventualmente capiterà - prosegue il numero uno dello sport italiano - una cosa che comunque auguro alle due squadre e in assoluto al calcio italiano. Tanto è vero che la partita Milan-Inter è l'unica che aspetta di vedere l'eventuale passaggio del turno dei rossoneri e comunque anche la questione del turno della Juventus essendo le due squadre legate a filo doppio per la finale di Coppa Italia".