Festa Neve, 80 studenti in gita al Coni

ROMA, 6 MAR - Un pomeriggio all'insegna dello sport per oltre 80 ragazzi provenienti da 5 istituti scolastici delle medie di Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia, Marche e Basilicata, che hanno fatto visita al Salone d'Onore del Coni nell'ambito dell'iniziativa 'Quando la neve fa scuola'. Il progetto è stato promosso dalla Federazione sport invernali in collaborazione con il Miur e il patrocinio di Coni e ministero dello Sport, realizzato grazie al supporto dei Gruppi sportivi militari. "Questa è la casa dello sport italiano - ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò - il luogo dove da sempre si svolgono i momenti importanti di questo mondo, sono felice che stiate vivendo questo momento. Continuate a fare attività sportiva e anche se magari non diventerete campioni è fondamentale credere nei valori dello sport". La trasferta nella Capitale è stata inserita all'interno della 'Festa della neve', quattro giorni di attività e iniziative organizzate dalla GdF.