Samp: Torreira e Ramirez in nazionale

GENOVA, 6 MAR - Lucas Torreira e Gaston Ramírez festeggiano la convocazione nella nazionale dell'Uruguay per la China Cup. I due giocatori della Samp saranno a disposizione del ct Oscar Tabarez dal 22 marzo per l'impegno in Cina che vedrà coinvolte Uruguay, Cina, R.Ceca e Galles. "E' incredibile come due giocatori di un paesino piccolo come il nostro, Fray Bentos, si stiano distinguendo nel calcio italiano e abbiano la possibilità di difendere la nazionale", ha detto Torreira in un'intervista a Ovacion. "Spero di andare al Mondiale, però adesso è presto per le convocazioni e io devo solo continuare a lavorare", ha detto Ramírez a Genova. La doppia convocazione premia il lavoro di Marco Giampaolo che ha già 'mandato' in azzurro per uno stage il difensore Gian Marco Ferrari e l'attaccante Gianluca Caprari e 'presta' alla nazionale polacca l'esterno destro difensivo Bereszynski e il centrocampista Linetty che andranno al Mondiale in Russia, e a quella colombiana il centravanti Zapata.