Champions: Juve schiera Higuain e Dybala

TORINO, 6 MAR - "Higuain e Dybala domani giocheranno. Sono partite talmente importanti e belle che se non hai la condizione, fai comunque la prestazione". Allegri rivela la presenza dei due argentini in campo a Wembley, nel match di ritorno degli ottavi di Champions con il Tottenham. "Higuain viene da due giorni di allenamenti mentre Dybala ha recuperato bene dalla partita con la Lazio - ha spiegato il tecnico bianconero -. Una cosa che dovremo fare domani sarà non andare ai supplementari, non abbiamo cambi. Bisognerà fare una partita diversa da quella dell'andata, con serenità, con una buona fase difensiva. Douglas Costa? Ha buone probabilità di giocare".