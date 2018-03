Raikkonen ammalato, in pista Vettel

ROMA, 7 MAR - Sarà Sebastian Vettel a scendere in pista stamattina con la Ferrari 2018 nella seconda giornata di test a Barcellona (circuito di Montmelò) nell'ultima sessione di test prima del via della stagione, il 25 marzo in Australia. Come annuncia la scuderia di Maranello su twitter, Kimi Raikkonen, che doveva provare oggi la SF71H, non sta bene stamane ed al suo posto guiderà il compagno di squadra tedesco. Per gli altri team in pista oggi Ricciardo, Ocon, Alonso, Hartley, Grosjean e Leclerc. Alternanza mattino/pomeriggio tra Hamilton e Bottas, tra Sainz e Hulkenberg, e infine tra Stroll e Sirotkin.