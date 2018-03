Astori: salma partita da Udine

UDINE, 7 MAR - La salma del capitano della Fiorentina Davide Astori è partita questa mattina da Udine per raggiungere Coverciano dove nel pomeriggio sarà allestita la camera ardente. Il feretro ha lasciato le celle mortuarie dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine intorno alle 10. La Procura aveva firmato ieri pomeriggio il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari, all'esito del primo responso dell'autopsia che ha individuato in una "morte cardiaca senza evidenze macroscopiche, verosimilmente su base bradiaritmica", dunque probabilmente per cause naturali, come se il cuore avesse rallentato, le cause del decesso del giocatore. Astori era deceduto a Udine nella notte tra sabato e domenica dove era in ritiro con la squadra in vista della gara di campionato con l'Udinese che si sarebbe dovuta disputare di lì a poche ore. Hanno lasciato Udine anche lo zio e uno dei fratelli che erano rimasti in Friuli per sbrigare le ultime pratiche burocratiche.