Wta I.Wells: Vinci, niente main draw

ROMA, 7 MAR - Niente tabellone principale del torneo di Indian Wells per Roberta Vinci: l'azzurra è uscita di scena nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni sconfitta per 6-0 6-4 dalla romena Monica Niculescu. Per quanto riguarda il main draw (dove non ci sono azzurre) al via tutte le più forti a cominciare dalle prime due giocatrici del ranking, la romena Simona Halep, trionfatrice nell'edizione 2015, e la danese Caroline Wozniacki, a segno nel 2011. Le 32 teste di serie entrano in gara direttamente al secondo turno. Attesi i ritorni di Serena Williams e Victoria Azarenka.: la statunitense, ferma da oltre un anno per maternità, affronterà la kazaka Zarina Diyas mentre la bielorussa, assente dal torneo di Wimbledon perché impegnata nella battaglia legale per la custodia del figlio Leo, se la dovrà vedere contro la britannica Heather Watson. In tabellone anche la russa Maria Sharapova, trionfatrice nel 2006 e nel 2013, che stanotte sfida la giapponese Naomi Osaka. Campionessa in carica un'altra russa, Elena Vesnina.