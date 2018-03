Nba: bene Golden State e Toronto

ROMA, 7 MAR - Vittorie per Golden State Warriors e Toronto Raptors nella notte Nba mentre i Los Angeles Clippers, ancora senza Danilo Gallinari, vengono sconfitti in casa dai New Orleans Pelicans e i Philadelphia 76ers di Marco Belinelli passano sul parquet dei Charlotte Hornets. I Warriors si sono imposti in casa per 114-101 sui Brooklyn Nets grazie anche ai 34 punti di Stephen Curry. I Raptors hanno battuto 106-90 gli Atlanta Hawks con un contributo determinante di DeMar DeRozan, autore di 25 punti. Trascinati dai 41 punti di Anthony Davis i Pelicans hanno superato i Clippers per 121-116. Nel successo per 128-114 dei 76ers a referto anche Belinelli con 11 punti, 3 assist e 4 rimbalzi. I Washington Wizards superano dopo un tempo supplementare i Miami Heat per 117-113. Successi interni per Dallas Mavericks (118-107 sui Denver Nuggets) e Portland Trail Blazers (111-87 sui New York Knicks) mentre gli Houston Rockets vincono in trasferta 122-112 sugli Oklahoma City Thunder ai quali non bastano i 32 punti di Russell Westbrook.