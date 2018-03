6 Nazioni: azzurri, i 27 per il Galles

ROMA, 7 MAR - Il Ct dell'Italrugby Conor O'Shea ha definito la lista dei 27 convocati per la trasferta in Galles di domenica 11 marzo, quarta giornata del 6 Nazioni. Sono stati rilasciati e faranno rientro ai rispettivi club di appartenenza l'infortunato George Biagi, Tommaso Boni, Luca Morisi, Abraham Steyn e Federico Zani. Questi i ventisette atleti che domani pomeriggio partiranno da Roma per volare a Cardiff, dove finalizzeranno la preparazione al match di domenica al Principality Stadium (ore 16 italiane). Piloni: Chistolini, Ferrari, Lovotti, Pasquali, Quaglio; Tallonatori: Bigi, Ghiraldini, Fabiani; Seconde linee: Budd, Ruzza, Zanni; Flanker/n.8: Licata, Mbandà, Negri, Parisse, Polledri; Mediani di Mischia: Palazzani, Violi; Mediani d'apertura: Allan, Canna, McKinley; Centri-Ali-Estremi: Bellini, Benvenuti, Bisegni, Castello, Hayward.