Ciclismo: Tirreno, Cavendish in ospedale

ROMA, 7 MAR - Sicuramente non è un bel periodo per Mark Cavendish, già caduto e costretto al ritiro nella tappa inaugurale dell'Abu Dhabi tour di ciclismo. Oggi lo sprinter inglese dell'Isola di Man è finito di nuovo a terra, nella prima tappa - una cronosquadre a Lido di Camaiore - finendo nell'ospedale Versilia per accertamenti. 'Cav' è arrivato in grave ritardo rispetto ai compagni, mostrando ferite al volto ed escoriazioni su varie parti del corpo. I medici del team sudafricano lo hanno immediatamente accompagnato nel nosocomio e solo nelle prossime ore si saprà se l'ex campione del mondo su strada sarà in grado di risalire in sella.