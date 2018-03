Nba, vola Houston, 17ma vittoria di fila

ROMA, 8 MAR - Vola Houston sulle ali del suo campione James Harden, e per i Rockets la notte Nba segna l'ora della 17ma vittoria consecutiva. Una striscia memorabile, stavolta incrementata a spese dei Milwaukee Bucks, mai in partita e alla fine sconfitti con il punteggio di 110-99. Per Harden 26 punti e una grande prestazione. Vittoria scacciacrisi per i Cleveland Cavaliers, che tornano a sorridere battendo in casa i Denver Nuggets per 113-108. Marcatore super della serata è stato Lebron James, per lui 39 punti più 10 assist e 8 rimbalzi. Su fronte opposto grande prova di Nikola Jokic, per lui 36 punti e 13 rimbalzi. Nelle altre partite della notte, si segnala la sconfitta casalinga dei Toronto Raptors ai supplementari da parte dei Detroit Pistons per 119-112. Anche in questa partita grande spettacolo, con i 42 punti di Demar DeRozan. Infine, vittoria di misura, per 108-107 dei Los Angeles Lakers su Orlando Magic. Mentre Utah Jazz continua a sognare i playoff dopo la vittoria 104-84 sugli Indiana Pacers.