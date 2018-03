Indian Wells, Berrettini eliminato

ROMA, 8 MAR - Matteo Berrettini è uscito di scena al turno decisivo delle qualificazioni del torneo di Indian Wells in California. Nella notte italiana il 21enne romano, numero 108 del ranking mondiale è stato battuto per 6-3 1-6 6-3, dal canadese Peter Polansky, numero 134 Atp. Per quanto riguarda il tabellone principale sono due gli azzurri al via: Thomas Fabbiano, numero 77 del ranking mondiale, sorteggiato al primo turno contro l'americano Bradley Klahn, numero 166 Atp (il 28enne pugliese di San Giorgio Ionico ha vinto l'unico precedente, disputato agli Australian Open 2017), mentre Fabio Fognini, numero 19 del mondo e reduce dal successo di San Paolo, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il vincente del derby francese tra Julien Benneteau (58) e Jeremy Chardy (100).