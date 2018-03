Indian Wells, Sharapova ko a sorpresa

ROMA, 8 MAR - Inatteso ko e eliminazione immediata per Maria Sharapoova al torneo di Indian Wells, in California. La russa, numero 41 della classifica mondiale, trionfatrice nel 2006 e nel 2013, ha ceduto all'esordio per 6-4 6-4, in poco più di un'ora e mezza di partita, alla giapponese Naomi Osaka, numero 44 del ranking mondiale, mai affrontata in carriera. A Indian Wells c'è anche molta attesa per il ritorno in campo di Serena Williams e di Victoria Azarenka. La prima reduce da un anno di inattività perchè è diventata mamma, la seconda ferma da tempo per vicende familiari. Williams se la vedrà domani con la kazaka Zarina Diyas, mentre la Azarenka affronterà la britannica Heather Watson.