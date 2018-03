Rally Italia Talent sfreccia in Piemonte

ROMA, 8 MAR - L'Aci Rally Italia Talent targato Abarth sfreccia in Piemonte per l'ultima selezione dell'edizione 2018 con un nuovo record d'iscritti. Questo fine settimana si accenderanno i motori sulla Pista Winner di Nizza Monferrato (AT) con quasi 800 partecipanti, nuovo primato assoluto di tutte le 5 edizioni. Al termine di questa selezione saranno individuati dalla giuria degli esaminatori 140 piloti (20 per ciascuna delle 7 categorie) e i 70 navigatori che accederanno alla semifinale che si svolgerà sul circuito di Siena dal 22 al 24 marzo. Annunciata una presenza in forze dei Soci degli Abarth Club Torino e Valle Bormida. L'edizione 2018 si è arricchita della partnership con l'emittente RDS 100% GRANDI SUCCESSI. Con l'ultima selezione l'edizione 2018 in partnership con l'Aci di Sticchi Damiani ha segnato il nuovo record d'iscritti, oltre 7.000, decretando il successo sempre crescente di un format innovativo che ha permesso a moltissimi giovani di avvicinarsi al mondo dei rally a costo zero.