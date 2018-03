Cdm Tiro a volo, bene azzurri in Messico

ROMA, 8 MAR - La Fossa Olimpica azzurra chiude la sua prima prova di Coppa del Mondo 2018 con il sesto posto ottenuto dalla coppia formata da Maria Lucia Palmitessa ed Emanuele Buccolieri nella gara del Mixed Team a Guadaljara, Messico. Dopo le ottime prestazioni nell'individuale, i due giovani azzurri hanno dimostrato di avere le carte in regola per fare bene anche nel nuovo evento olimpico. Chiuse le qualificazioni con lo score di 141/150, realizzato grazie al 69/75 dalla tiratrice di Monopoli e al 72/75 del brindisino di San Pancrazio, i due tiratori hanno affrontato la finale con la giusta grinta ma inciampando in troppi errori e con lo score di 19/25 si sono dovuti accontentare del sesto posto. Sul podio i finlandesi Nummela e Tornross, oro con 44/50, i cinesi Zhang e He, argento con 41/50, e gli statunitensi Skinner e Werts, bronzo con 33/40. Nona l'altra coppia azzurra formata da Federica Caporuscio di Roma e Massimo Fabbrizi di Monteprandone (AP), argento a Londra 2012.