Rugby: 6 Nazioni,azzurri verso il Galles

FIUMICINO (ROMA), 8 MAR - La Nazionale di rugby è in volo, via Londra, per il Galles dove domenica sarà impegnata per la quarta giornata del NatWest 6 Nazioni 2018. I 27 azzurri guidati da Conor O'Shea sono partiti con un volo di linea British decollato intorno alle 12,25. La partenza, in un primo momento, era prevista nel pomeriggio, ma è stata anticipata per non incappare nelle conseguenze dello sciopero nazionale di alcune sigle sindacali dei controllori di volo. La sfida contro il Galles, a Cardiff, è in programma sul terreno del Principality stadium con inizio alle 16 ora italiana.