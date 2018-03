Motonautica: Buzzi si migliora a 75 anni

ROMA, 8 MAR - Un 75enne sul trono della motonautica. Fabio Buzzi, nelle acque del lago di Como a bordo del nuovo Diesel Powerboat World speed record, ha conquistato il record di velocità sull'acqua con un'imbarcazione da lui stesso progettata e realizzata dalla propria azienda, la Fb design, leader mondiale nella costruzione di scafi ad alte prestazioni per organizzazioni governative in tutto il mondo. Il record è stato stabilito, raggiungendo la velocità di 277,515 Km/h, alla presenza dei funzionari del Guinness world records, che hanno certificato il record dopo le verifiche di rito, effettuate con una procedura che garantisce una precisione al millesimo di secondo, grazie a rilevamenti e misurazioni per via elettronica. Fb Desing ha uno storico rapporto dal 1983 con Iveco e adesso con Fpt Industrial: proprio con quest'ultima ha sviluppato il motore diesel utilizzato per questa nuova sfida tecnologica. Il precedente record era stato stabilito nel 1992, con una velocità di 252 Km/h.