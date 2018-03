Moto: Redding e tricolore, sfida Aprilia

NOALE (VENEZIA), 8 MAR - Un nuovo pilota, l'inglese Scott Redding, al fianco al confermato spagnolo Aleix Espargaro, e la livrea tricolore a esaltare ancora una volta un progetto tutto italiano. Riparte così la sfida dell'Aprilia al Mondiale 2018 della MotoGp dal 18 marzo, con la terza versione della Rs-Gp evoluta in ogni sua parte e con l'obiettivo di crescere ulteriormente. Roberto Colaninno, presidente e ad del Gruppo Piaggio. "Quella portata avanti da Aprilia racing - ha detto, nel corso della presentazione della nuova moto e del team a Noale - è una delle sfide più affascinanti tra le molte che un grande gruppo come il nostro affronta ogni giorno, sui mercati di tutto il mondo. Perché è una sfida che si gioca sui valori più alti della tecnologia. Ed è un orgoglio tutto particolare toccare con mano come questa avanguardia tecnologica nasca in un reparto corse formato da ragazzi giovani, che sono il nostro tesoro di conoscenza, guidati da ingegneri di grande esperienza. Un patrimonio tutto italiano".