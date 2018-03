Nuoto: Scozzoli, posso battere record

MILANO, 8 MAR - Se Federica Pellegrini è il massimo esempio di longevità nel nuoto, Fabio Scozzoli è il massimo esempio di resilienza. Il 29enne di Forlì, a margine della presentazione dell'ottavo "Trofeo Città di Milano", ha saputo superare gli infortuni e un paio di stagioni che lui stesso definisce "buie" per tornare un ranista di livello assoluto, conquistando nel dicembre 2017 l'undicesima medaglia d'oro europea. "Ho quasi 30 anni - spiega Scozzoli - ma posso ancora battere tutti i miei record. A cominciare da domani, con quelli che ho stabilito proprio al Trofeo Città di Milano in passato". "L'obiettivo di quest'anno - sottolinea Scozzoli - è fare bene agli Europei di Glasgow". Ultimo pensiero sul ritiro di Filippo Magnini, candidato ad entrare in federazione come "capitano-non giocatore". "Non so se potrò raccoglierne l'eredità - rimarca Scozzoli -. Mi piacerebbe fosse il rappresentante degli atleti in un ruolo di congiungimento con i vertici".