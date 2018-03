Mirabelli, se ci sono io Gattuso resterà

MILANO, 08 MAR - "Se ci sarò io, l'allenatore del Milan sarà Gattuso. Se non ci sono io potrebbe esserci lo stesso o no". Il ds rossonero Massimiliano Mirabelli ribadisce l'intenzione di puntare ancora sull'ex mediano, che a novembre è subentrato in panchina all'esonerato Vincenzo Montella. "Noi cerchiamo di guardare sempre al futuro - ha spiegato a Sky Mirabelli, poco prima della sfida di Europa League con l'Arsenal -. Abbiamo avvisato il Napoli che vogliamo sentire l'agente di Reina, per vedere se ci sono le condizioni per portarlo da noi". Il ds milanista ha poi raccontato una chiacchierata con Gattuso avvenuta sul pullman, fra Milanello e San Siro. "Diceva che non cambierebbe nessuno dei suoi giocatori con quelli dell'Arsenal, pur essendo una squadra blasonata con grandi giocatori. I nostri - ha continuato Mirabelli - sono giovani, alcuni all'esordio in Europa, ma possiamo aprire un ciclo importante".