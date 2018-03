Napoli, Allan rinnova fino al 2023

NAPOLI, 8 MAR - Allan ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2023. L'annuncio della nuova firma del centrocampista brasiliano è stato dato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: "Ringrazio Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli - ha scritto sui social network - che hanno collaborato in questi mesi alla estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazio il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto". Il 27nne centrocampista, arrivato al Napoli nell'estate 2015, aveva un contratto in scadenza nel 2019.