Basket:Eurolega, Ax Milano vince a Mosca

Milano, 8 MAR - L'Ax Milano dopo 25 partite sfata un tabù: con la vittoria a Mosca sul parquet del Khimki (77-86) la squadra di Pianigiani riesce per la prima volta in questa stagione ad avere la meglio contro una delle prime otto della classifica di Eurolega. Magra soddisfazione (Milano resta nelle zone basse) ma un bel segnale di riscossa, segno che le difficoltà in Europa e la recente debacle in Coppa Italia non hanno scalfito le motivazioni del gruppo (al secondo successo consecutivo in Eurolega, terzo in totale). Una prova gagliarda quella di Milano: perfetta nell'approccio di gara, combattiva al limite del cinismo nel finale: se Shved (24 punti e 6 assist) si conferma immarcabile (ma viene fermato da Micov nel possesso cruciale), in attacco invece può godersi lo show di Goudelock (26 e 5 rimbalzi). Le triple di Jerrells (14), i canestri di Kuzminskas (15) e i rimbalzi di Gudaitis (8, di cui 4 offensivi) sono il contorno di una bella, bellissima vittoria.