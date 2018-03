Golf, al Valspar Championship bene Woods

ROMA, 09 MAR - Tiger Woods non delude le attese e nella prima giornata di gare del Valspar Championship di golf si posiziona all'8/o posto al fianco, tra gli altri, di big del calibro di Justin Rose, Sergio Garcia, Paul Casey e Jim Furyk. A Palm Harbor, in Florida, l'americano ha chiuso il giro in 70 (-1) a soli 3 colpi dalla vetta occupata dal canadese Corey Conners (-4). Cinque birdie e quattro bogey per l'ex numero uno al mondo, che è ora all'interno della Top Ten provvisoria. All'Innisbrook Resort (Copperhead Course, par 71), nel torneo del PGA Tour, lo spettacolo non è assolutamente mancato. Con il sudcoreano Kim Meen-whee e gli statunitensi Kelly Kraft e Nick Watney (tutti a -3) che hanno guadagnato la 2/a piazza della graduatoria.